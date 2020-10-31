Число пострадавших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 831

Землетрясение в Турции / Фото: r16.ru

Число пострадавших в результате мощного землетрясения в Измире увеличилось до 831 человека. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра окружающей среды и градостроительства страны Мурата Курума.

Также отмечается, что 100 человек извлекли из-под завалов после происшествия. В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей, разрушены 17 зданий, в восьми из них продолжаются спасательные работы.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 25 человек.

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.

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