«Сегодня не собирался»: глава Крыма ответил на слухи о своей отставке

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке, а также переходе на работу в Государственную думу. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что будет работать столько, сколько потребуется руководству страны.

— Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше, — ответил Аксенов.

Информация о том, что глава Крыма может уйти в отставку, появилась в Telegram-каналах в среду, 28 октября.

Напомним, Аксенова переизбрали на эту должность в сентябре 2019 года. Согласно крымскому законодательству, глава региона не может занимать свой пост более двух сроков подряд, что делает его текущий срок последним. Он руководит полуостровом с 2014 года.

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