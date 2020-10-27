Украина заявила о готовности США поддержать стратегию по «возврату» Крыма

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом по вопросу создания проекта «Крымская платформа», который призван «вернуть» Крым в состав Украины. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, сообщается на сайте Министерстве иностранных дел Украины.

Уточняется, что Квин заявила о готовности сотрудничать с Киевом в этом вопросе. Она отметила, что позиция Америки по Крыму остается «твердой и неизменной».

Ранее стало известно, что Украина намерена создать специальную платформу, к которой планируют привлечь Великобританию, Францию, Германию и США. Этот проект призван «вернуть» Крым в состав Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее на Украине предложили «вернуть» Крым через Белоруссию, так как там проживает большое количество украинцев.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Эрдоган озвучил позицию Турции по вопросу принадлежности Крыма