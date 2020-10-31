«Мне нравится моя жизнь»: Роза Сябитова поделилась снимком из молодости

Фото: YouTube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущая Роза Сябитова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию из своей молодости. Телеведущая сопроводила пост размышлением на риторический вопрос: «хотела ли она вернуться в молодость?».

— Я, пожалуй, нет. Мне нравится моя жизнь сейчас. И главное преимущество моего возраста в том, что в любых ситуациях сначала думаешь, потом делаешь, — призналась ведущая.

При этом Роза задала встречный вопрос своим подписчикам о том, хотели бы они обернуть время вспять и исправить ошибки юных лет, на что они дали следующие ответы: «Если бы в молодость да с нынешними мозгами, вот это было бы да»; «Я бы училась очень усердно и стала бы врачом»; «Что за вопрос! Думаю, единицы, кто не захочет стать молодым», — ответили фолловеры звездной свахе.

Кроме того, фанаты Сябитовой обратили внимание на огненно-рыжий цвет волос телеведущей и замечательную фигуру, которую подчеркнул строгий костюм серого цвета.

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