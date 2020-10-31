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Карен Шахназаров назвал Шона Коннери «слабым артистом»
Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Карен Шахназаров назвал Шона Коннери «слабым артистом»

Наталия Белова

Культура

Российский кинорежиссер Карен Шахназаров в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» выразил удивление тем, что смерть британского актера Шона Коннери вызвала такой ажиотаж в СМИ:

— Я вообще не понимаю, что все так засуетились! Ну сыграл он сто лет назад Джеймса Бонда. Слабый, средний артист. Я понимаю, не дай бог, Роберт Де Ниро, а тут...

Коннери скончался на 91-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.

В фильмографии Коннери свыше 70 работ. Широко известен он стал после роли Джеймса Бонда. В 1988 году актер получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Неприкасаемые». Коннери стал одним из немногих, кого королева Елизавета II лично посвятила в рыцари.

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смертьактерфильм про Джеймса Бонда
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