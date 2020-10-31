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Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в парламент Грузии
Фото: Официальная страница парламента Грузии в Facebook

Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в парламент Грузии

Юлия Захарова

В мире

Более половины голосов (55 процентов) на парламентских выборах набрала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в субботу, 31 октября, сообщает грузинский телеканал «Имеди» со ссылкой на данные экзитпола.

Телеканал «Рустави–2» отметил, что партия набрала 52,26 процента голосов, по данным других каналов, ее результаты составляют 41 и 46 процентов.

Также в парламенте будут представлены блоки «Единая Грузия — демократическое движение» и еще семь партий. «Единая Грузия» впервые прошла в законодательный орган, сообщает «Имеди», она набрала один процент голосов.

Однако два других телеканала — «Формула» и «Рустави–2» — сообщили, что партии не удалось преодолеть избирательный порог, передает ТАСС.

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