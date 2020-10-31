«Больные все какие-то»: Татьяна Судец раскритиковала «Спокойной ночи, малыши»

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Заслуженная артистка России Татьяна Судец и бывшая телеведущая программы «Спокойной ночи, малыши» раскритиковала современную передачу. Она отметила, что сейчас Хрюша, Каркуша и Степашка выглядят очень странно. Мультфильмы, которые показывают на ночь детям, тоже вызывают у Судец большие вопросы.

— Программа «Спокойной ночи, малыши» сейчас уже не та. Раньше родители были уверены, что в этой передаче дети узнают, как себя вести, и посмотрят хороший, добрый мультфильм. Сейчас я не могу понять, почему у всех зверюшек рот на боку, как будто у них инсульт. Все больные какие-то. А в современных мультфильмах совсем нет красоты, одни роботы кругом, — сказала артистка в эфире «Секрета на миллион» на НТВ.

Также она отметила, что новые телеведущие детской программы должны любить свое дело.

Судец добавила, что чувствует себя очень счастливой, благодаря своей интересной профессии и не жалеет, что буквально жила на телевидении и редко видела своих родных.

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