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Московский «Локомотив» уступил команде «Сочи» в гостевом матче 13-го тура РПЛ
Фото: twitter.com / ФК «Локомотив

Московский «Локомотив» уступил команде «Сочи» в гостевом матче 13-го тура РПЛ

Юлия Захарова

Спорт

Московский «Локомотив» уступил команде «Сочи» в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Единственный гол в составе столичного клуба забил полузащитник Антон Миранчук на 65-й минуте матча. У соперника голами отличились нападающий Антон Заболотный (14-я минута) и полузащитник Никита Бурмистров (40-я минута).

По итогам 13 туров «Локомотив» находится на шестом месте турнирной таблицы чемпионата с результатом в 21 очко. У клуба «Сочи» 22 очка, он занимает пятое место рейтинга.

Следующим соперником московской команды станет столичное «Динамо», «Сочи» же примет дома игроков «Уфы».

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ФК «Локомотив»РПЛ«Сочи»
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