ВОЗ объявила о новом рекорде случаев коронавируса, зафиксированных за сутки

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Новый рекорд по количеству людей, зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, установлен в мире. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, за минувшие 24 часа было зарегистрировано 535 928 случаев COVID-19.

Ранее максимальным был показатель в 505 756 случаев, он был зафиксирован в пятницу, 30 октября.

Как уточняется, за сутки в мире скончались более 7,2 тысячи человек. Всего за время пандемии коронавирусом заразились свыше 45,4 миллиона человек, количество летальных исходов превысило 1,1 миллиона.

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