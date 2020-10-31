Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посетителей московских кафе начали обслуживать роботы-официанты
На кадрах заметно, что в робота встроены подносы для еды / Фото: Telegram-канал «Подъем»

Посетителей московских кафе начали обслуживать роботы-официанты

Юлия Курганова

Город

В двух кафе в Москве появились необычные сотрудники — робокот и робот-официант, который проецирует на экране мимику человека. Об этомсообщил в субботу, 31 октября, Telegram-канал «Подъем».

На опубликованном видео, которое было снято в одном из заведений, показан робокот. Он двигается между столиками, при этом моргает глазами. На кадрах видно, что в него встроены подносы для еды.

Отмечается, что один такой робот стоит 12 тысяч долларов. Новые официанты понимают и разговаривают на русском, английском и китайском языках. Роботы будут доставлять посетителям заказы, просить их взять посуду с соответствующего подноса, а потом отвозить грязную на мойку.

Читайте также: Вкалывают роботы. Живых людей заменяют электронные системы

кафеМосквароботы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте