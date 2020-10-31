Посетителей московских кафе начали обслуживать роботы-официанты

На кадрах заметно, что в робота встроены подносы для еды / Фото: Telegram-канал «Подъем»

В двух кафе в Москве появились необычные сотрудники — робокот и робот-официант, который проецирует на экране мимику человека. Об этомсообщил в субботу, 31 октября, Telegram-канал «Подъем».

На опубликованном видео, которое было снято в одном из заведений, показан робокот. Он двигается между столиками, при этом моргает глазами. На кадрах видно, что в него встроены подносы для еды.

Отмечается, что один такой робот стоит 12 тысяч долларов. Новые официанты понимают и разговаривают на русском, английском и китайском языках. Роботы будут доставлять посетителям заказы, просить их взять посуду с соответствующего подноса, а потом отвозить грязную на мойку.

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