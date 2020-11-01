Боксер Мурат Гассиев выиграл у Нури Сефери в первом раунде

Мурат Гассиев одержал 27-ю победу (20 нокаутом) при одном поражении / Фото: instagram.com/murat_gassiev/

Экс-чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом поединке, который проходил в Сочи, он выиграл у албанца Нури Сефери техническим нокаутом в первом раунде.

Соперником российского спортсмена первоначально должен был стать Кевин Джонсон из США, но у него появились проблемы с документами, поэтому он не смог прибыть в Россию. Заменить его должен был албанец Сефер Сефери, но в его команде выявили COVID-19, и боксера заменили на брата, Нури Сефери.

Мурат Гассиев вернулся на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Последний бой у него был в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком в июле 2018 года, тогда россиянин уступил единогласным решением судей. После этого Гассиев сообщил о переходе в супертяжелую весовую категорию. Но из-за травм и переносов боя он не смог дебютировать, и боксер был вынужден пропустить больше двух лет.

27-летний Гассиев одержал 27-ю победу (20 нокаутом) при одном поражении. В 2016 году боксер стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, потом он один раз защитил пояс.

В активе 43-летнего Сефери 41 победа (23 нокаутом) и 10 поражений. В 2010-2014 годах он был чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В России албанец выступал в третий раз, в 2005 году он проиграл Денису Бахтову, в 2006-м — Николаю Попову.

Читайте также: Россиянин Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира WBC