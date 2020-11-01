Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове отменили четыре рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны семь рейсов и пять отменены. А в аэропорту Внуково отменены девять рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Читайте также: Стоимость парковки со шлагбаумом возле аэропорта Внуково снизят с 1 ноября