Синоптики пообещали пасмурную и дождливую погоду в Москве 1 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В воскресенье, 1 ноября, столичный регион окажется на периферии антициклона. Ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов. В Подмосковье ожидается 3-8 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что первый ноябрьский день в столице ожидается облачным, но теплым. Атмосферное давление высокое, кислородный режим благоприятный. Метеочувствительным людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами необходимо быть более внимательными к своему самочувствию. При первых же признаках недомогания следует принять лекарства, рекомендованные врачом, скорректировать свой режим дня и постараться не перегружать организм.

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