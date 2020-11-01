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Ученые обнаружили новое смертельное заболевание
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ученые обнаружили новое смертельное заболевание

Юлия Курганова

Здоровье

Международная группа ученых выявила заболевание VEXAS, которое способно нести смертельную опасность для взрослых. Выяснилось, что заболевание сопровождается образованием тромбов, оно приводит к летальному исходу в 40 процентах случаев.

Специалисты считают причиной развития VEXAS соматические мутации в генах UBA1. У таких пациентов, как правило, развивается фатальный синдром, который не поддается лечению. Болезнь сопровождается лихорадкой, активным тромбообразованием и воспалением в хрящевой и легочной тканях.

— Мутации были обнаружены более чем в половине гемопоэтических стволовых клеток, включая миелоидные клетки крови, но не лимфоциты или фибробласты, — сказано в исследовании.

Специалисты отметили, что VEXAS объединяет, как ранее считалось, несвязанные между собой воспалительные синдромы у взрослых людей.

Ученые пока обнаружили только 50 человек с этим заболеванием, но не стали исключать, что их гораздо больше, сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

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