Ученые обнаружили новое смертельное заболевание

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Международная группа ученых выявила заболевание VEXAS, которое способно нести смертельную опасность для взрослых. Выяснилось, что заболевание сопровождается образованием тромбов, оно приводит к летальному исходу в 40 процентах случаев.

Специалисты считают причиной развития VEXAS соматические мутации в генах UBA1. У таких пациентов, как правило, развивается фатальный синдром, который не поддается лечению. Болезнь сопровождается лихорадкой, активным тромбообразованием и воспалением в хрящевой и легочной тканях.

— Мутации были обнаружены более чем в половине гемопоэтических стволовых клеток, включая миелоидные клетки крови, но не лимфоциты или фибробласты, — сказано в исследовании.

Специалисты отметили, что VEXAS объединяет, как ранее считалось, несвязанные между собой воспалительные синдромы у взрослых людей.

Ученые пока обнаружили только 50 человек с этим заболеванием, но не стали исключать, что их гораздо больше, сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

