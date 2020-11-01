«Байден не поможет»: Пушков объяснил, почему США уже не вернут былую мощь

Фото: @Alexey_Pushkov / Официальный twitter-аккаунт Алексея Пушкова

Соединенные Штаты не смогут стать снова великими, даже если на грядущих президентских выборах победит главный соперник Дональда Трампа — демократ Джо Байден. Такое мнение выразил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

— США серьезно посыпались, причем во многих измерениях. Растут новые центры экономической силы... Мировой тренд — не в пользу Америки. It's the economy, stupid! Байден здесь не поможет, — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание, что за последние десять лет на мировой арене произошли серьезные сдвиги. С изменением расстановки сил оказалось, что Китай уже опережает Штаты. На это в том числе указывают данные Международного валютного фонда, по подсчетам которого ВВП США в абсолютном исчислении ниже показателей КНР — 20,8 триллиона долларов против 24,2 триллиона.

Также Пушков отметил, что Пекин лидирует в мировой экономике и в мировой торговле.

Ранее обложка американского журнала The Economist получила название «Почему это должен быть Джо Байден». На ней изображен флаг США, очертания которого напоминают профиль кричащего главы Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

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