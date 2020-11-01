Неизвестный «в средневековой одежде» зарезал двух человек в Квебеке

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В канадском Квебеке вооруженный мужчина совершил нападение. В результате погибли два человека, еще пять пострадали, передает местный канал CBC.

По данным телеканала, подозреваемый с холодным оружием был одет «в средневековую одежду». Предварительно известно, что он набросился на прохожих у здания парламента.

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Как сообщила пресс-служба городской полиции, к настоящему моменту злоумышленник задержан.

— Незадолго до часа ночи полиция задержала подозреваемого, — указано в Twitter-аккаунте правоохранителей.

Горожан все еще просят оставаться дома в целях безопасности. Расследование случившегося продолжается.

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