Неизвестный «в средневековой одежде» зарезал двух человек в Квебеке
В канадском Квебеке вооруженный мужчина совершил нападение. В результате погибли два человека, еще пять пострадали, передает местный канал CBC.
По данным телеканала, подозреваемый с холодным оружием был одет «в средневековую одежду». Предварительно известно, что он набросился на прохожих у здания парламента.
Как сообщила пресс-служба городской полиции, к настоящему моменту злоумышленник задержан.
— Незадолго до часа ночи полиция задержала подозреваемого, — указано в Twitter-аккаунте правоохранителей.
Горожан все еще просят оставаться дома в целях безопасности. Расследование случившегося продолжается.
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