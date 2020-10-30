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СМИ сообщили о нападении неизвестного с ножами на полицейских в Париже
Фото: twitter.com/policenationale

СМИ сообщили о нападении неизвестного с ножами на полицейских в Париже

Евгения Звощик

Происшествия

Французские полицейские задержали мужчину, который попытался наброситься на них с ножами. Инцидент произошел в 15 округе Парижа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что правоохранителям сообщили о неком мужчине, который с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. Прибывшие служители закона задержали мужчину. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

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