СМИ сообщили о нападении неизвестного с ножами на полицейских в Париже

Фото: twitter.com/policenationale

Французские полицейские задержали мужчину, который попытался наброситься на них с ножами. Инцидент произошел в 15 округе Парижа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что правоохранителям сообщили о неком мужчине, который с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. Прибывшие служители закона задержали мужчину. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также: Стали известны подробности о совершившем теракт в Ницце мужчине