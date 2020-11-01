Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 2020 году октябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, среднемесячная температура в столице составила 9,3 градуса тепла. Показатели отклонились от нормы на 3,6 градуса.

— Таким образом, рекорд состоялся, побит прежний максимум месяца, который держался 53 года — с 1967 года, когда средняя температура составляла плюс девять градусов, — цитирует РИА Новости метеоролога.

Он не исключил, что и ноябрь в этом году будет теплее обычного по многолетней форме, однако аномалия будет чуть слабее — не более 1,5–2 градусов. Кроме того, заключительный месяц осени обещает быть относительно сухим: недобор по осадкам может составить 10–30 процентов. Это указывает на большее количество погожих дней, чем должно быть, пояснил эксперт.

Читайте также: «Совершенно чудесная осень»: Вильфанд рассказал о погоде в ноябре