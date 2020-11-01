Еще 3341 человек вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки от коронавируса выздоровел еще 3341 человек. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в воскресенье, 1 ноября.

По словам заммэра, число вылечившихся от инфекции продолжает расти ежедневно.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 314 791, — цитирует оперштаб замглавы города.

После лечения врачи проводят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие у человека заболевания. При выписке все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся жителям столицы предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16.

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