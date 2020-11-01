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Редкую лесную куницу сняли на видео в Измайловском парке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Редкую лесную куницу сняли на видео в Измайловском парке Москвы

Ростислав Зубков

Животные

В Измайловском лесопарке вблизи Декоративного пруда обнаружена лесная куница. Увидеть и запечатлеть этого зверька в дневное время — большая удача, утверждают эксперты Мосприроды.

Лесная куница занесена в Красную книгу Москвы со второй категорией редкости. Она ведет ночной образ жизни, а ее специфический окрас помогает прятаться в лесу от других его обитателей. Куницы славятся своей ловкостью, отвагой и быстротой.

Видео: Официальный сайт мэра Москвы

— Логово устраивают в старых дуплах. Осенью куницы запасаются едой для холодного времени года, а зимой эти зверьки большую часть времени проводят в своем жилище, свернувшись в клубок, — уточняют эксперты.

Лесные куницы — небольшие (до 50 сантиметров длиной), но хищные зверьки с гибким телом и большим пушистым хвостом. Обычно их очень трудно заметить, поскольку они быстро перемещаются по деревьям, совершая длинные прыжки.

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Измайловский паркМосприродаживотные
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