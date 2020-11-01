«Он жесткий парень»: боксер Усик рассказал о победе над Чисорой

Фото: instagram.com/usykaa / Официальный Инстаграм боксера Александра Усика

Одолеть британского боксера Дерека Чисора было непросто, признается украинец Александр Усик. О схватке он рассказал в прямом эфире, передает Р-Спорт.

— Чисора — большой, очень жесткий парень. Я ожидал, что поединок и будет таким трудным. Себе за этот бой поставлю три балла из десяти, — заявил боец.

Он отметил, что соскучился по тренировкам и своей семье, а также планирует «стать абсолютным чемпионом мира» в тяжелом весе.

Усик и Чисора встретились на ринге в Лондоне. По итогам 12 раундов украинец победил единогласным судейским решением и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO. При этом Усик ранее имел статус чемпиона мира в первом тяжелом весе.

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