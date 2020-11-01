Синоптики рассказали о погоде в Москве в День народного единства

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В День народного единства, 4 ноября, в столичном регионе будет самая теплая погода на предстоящей неделе. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в воскресенье, 1 ноября.

— В среду температура воздуха в Москве ночью будет колебаться от 5 до 7 градусов тепла, а днем — от 8 до 10 градусов, — прогнозирует метеоролог.

По его оценкам, в Подмосковье столбики термометра покажут 6–11 градусов тепла днем и плюс 3–8 градусов ночью.

Также синоптик выразил уверенность, что вся неделя в целом будет теплой, мало отличаясь от хорошей сентябрьской и октябрьской погоды.

Так, в понедельник, 2 ноября, будет облачно и немного дождливо. В Москве днем 6–8 градусов тепла, ночью — 3–5; в Подмосковье днем от 4 до 9 градусов выше нуля, ночью — 1–6.

Во вторник небо немного очистится от облаков, осадки прекратятся, потеплеет. В столице днем будет от 7 до 9 градусов тепла, ночью — 4–6. В Московской области термометры покажут 5–10 градусов выше нуля в дневное время и 2–7 градусов ночью.

В четверг облачность и небольшие дожди вернутся, слегка похолодает. Днем воздух в Москве прогреется до плюс 7–9, а ночью будет 4–6 градусов выше нуля. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 5–10 градусов тепла днем и 2–7 градусов ночью.

Пятница станет самым холодным и ясным днем недели, причем осадков не ожидается. В Москве похолодает до 5–7 градусов выше нуля, а ночью температура ожидается пониже — плюс 1–3 градуса. Тем временем жителей области ждет 3–8 градусов тепла днем и 1–4 — в ночное время суток. Об этом пишет РИАМО.

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