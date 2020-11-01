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Мужчина прыгнул с Крымского моста в Москве ради экстремальных ощущений
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мужчина прыгнул с Крымского моста в Москве ради экстремальных ощущений

Рафаэль Залян

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

В Москве мужчина ради острых ощущений прыгнул с Крымского моста. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в воскресенье, 1 ноября.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Крымский Вал.

— Мужчина совершил прыжок, чтобы испытать экстремальные ощущения, как он сам пояснил прибывшим на место сотрудникам полиции. Он прыгнул с моста на катер, после чего совершил прыжок в Москву-реку. Его госпитализировали с переломом стопы в травмпункт, — уточнили в правоохранительных органах.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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