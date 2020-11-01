Мужчина прыгнул с Крымского моста в Москве ради экстремальных ощущений
В Москве мужчина ради острых ощущений прыгнул с Крымского моста. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в воскресенье, 1 ноября.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Крымский Вал.
— Мужчина совершил прыжок, чтобы испытать экстремальные ощущения, как он сам пояснил прибывшим на место сотрудникам полиции. Он прыгнул с моста на катер, после чего совершил прыжок в Москву-реку. Его госпитализировали с переломом стопы в травмпункт, — уточнили в правоохранительных органах.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Читайте также: Мужчина в 90 лет совершил экстремальный прыжок в Сочи