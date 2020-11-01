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Ведущий Comment Out рассказал, чего стыдится в своем шоу
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Ведущий Comment Out рассказал, чего стыдится в своем шоу

Евгения Звощик

Звезды

Владимир Маркони, ведущий шоу на YouTube под названием «Comment Out», вспомнил самый позорный, по его мнению, розыгрыш на передаче.

Он отметил, что это было задание певцу Анатолию Цою, который должен был позвонить исполнительнице Нюше. Артист должен был прочитать заготовленный текст на листе и объяснить девушке, что она должна согласиться с ним на интимную близость из-за его большой популярности в соцсетях.

— Один из самых неловких моментов, когда Толя Цой звонил Нюше…«Почему бы нам не шпекнуться?» И эта реакция Нюши, сквозь сон: «Что?!» — рассказал Маркони в передаче на YouTube-канале «Петя любит выпить».

Он также признался, что во время монтажа выпусков шоу часто не смотрит на экран, чтобы не ощущать стыда за участников и самого себя. При этом во время съемок он прикрывает лицо карточками в наиболее напряженные моменты.

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