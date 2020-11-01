Агата Муцениеце призналась, о каких ролях в кино всегда мечтала

Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце рассказала о ролях, которые ей начали предлагать после развода с актером Павлом Прилучным. По словам артистки, теперь ее хотят видеть на экранах не только в положительном образе.

В частности, в последнее время ей предлагают сыграть «людей с двойным дном, девушек легкого поведения, стерв».

— Давно мечтала поиграть таких! Поэтому сейчас получаю большое удовольствие, купаясь в таких ролях, — призналась Муцениеце в интервью «Телепрограмме».

Она также рассказала о процессе создания своего Youtube-шоу «Честный развод», которое появилось как раз после расставания с Прилучным. По ее словам, этот проект позиционируют как «развод на честный разговор».

— И планируем звать людей, которые никогда не разводились, а просто — с интересными историями, — уточнила актриса.

Она добавила, что в шоу зовут гостей, которые могут дать совет зрителю, чтобы никто не повторил их ошибок.

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких. В конце октября СМИ появилась информация, что Прилучный бросил Карпович.

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