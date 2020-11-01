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Продюсер Андрея Губина сообщил о пропаже певца
Фото: pixabay.com

Продюсер Андрея Губина сообщил о пропаже певца

Рафаэль Залян

Евгения Звощик

Звезды

Популярный российский певец Андрей Губин пропал. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил его продюсер Тарас Ващишин.

По его словам, артист уже второй месяц не выходит на связь и не отвечает на текстовые сообщения.

— Раньше он тоже мог не реагировать на звонки или СМС, но так надолго он не пропадал еще никогда. Не могут дозвониться до Андрея и близкие, — уточнил Ващишин.

Он также добавил, что собирается направлять заявление в правоохранительные органы о пропаже человека.

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