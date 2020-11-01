Продюсер Андрея Губина сообщил о пропаже певца

Фото: pixabay.com

Популярный российский певец Андрей Губин пропал. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил его продюсер Тарас Ващишин.

По его словам, артист уже второй месяц не выходит на связь и не отвечает на текстовые сообщения.

— Раньше он тоже мог не реагировать на звонки или СМС, но так надолго он не пропадал еще никогда. Не могут дозвониться до Андрея и близкие, — уточнил Ващишин.

Он также добавил, что собирается направлять заявление в правоохранительные органы о пропаже человека.

Читайте также: «У вас изменился цвет лица»: актриса Коростышевская прояснила скандал с наркотиками