«У вас изменился цвет лица»: актриса Коростышевская прояснила скандал с наркотиками

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Артистку театра и кино Оксану Коростышевскую задержали в столице. Сотрудники Госавтоинспекции заподозрили ее в употреблении запрещенных веществ. Инцидент произошел в центре города в ночь на 1 ноября. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой и узнала подробности случившегося.

По словам Коростышевской, при задержании представители ГИБДД не сообщили ей причину остановки.

— Я затем уже от своего адвоката узнала, что у сотрудников ГИБДД должны быть основания для задержания. Когда же я спросила у них, какие на это есть основания, они выдали феноменальный ответ: «У вас изменился цвет лица, когда мы попросили ваши права». Хочется спросить: да как вы могли разглядеть, что у меня цвет лица изменился, если на улице ночь, а на моем лице тональный крем. Это смешно, глупость несусветная! — поделилась она.

Актриса рассказала корреспонденту «ВМ», что в машине с ней были двое несовершеннолетних детей, а дома семью ждала еще и самая младшая дочь Оксаны.

— Я объясняла им, что моя дочка ждет нас дома к ужину, что она у меня — ребенок-инвалид, но они все равно настаивали на том, чтобы я поехала с ними на освидетельствование, прохождение медицинской комиссии. Они меня спрашивали: «Вы отказываетесь пройти освидетельствование?». Я отвечала, что готова пройти любые тесты на месте, чтобы никуда не ехать. В итоге я дунула в трубочку. Конечно, там все было по нулям. Им этого, видимо, показалось мало, и мы в 12 часов ночи отправились в наркологический диспансер, чтобы сдать тесты на наркотики и наличие алкоголя в крови. Наркотики, понятное дело, я в жизни не употребляла. За эти процедуры мне еще пришлось заплатить около пяти тысяч рублей, — поделилась она.

Чтобы дочери не было одиноко, Коростышевской пришлось попросить соседку присмотреть за ней, пока сама актриса проходила освидетельствование.

— В итоге я лишилась прав, мы сели в такси после медицинских процедур и уехали домой, — посетовала она.

Спустя четыре дня артистка узнает результаты анализов. Коростышевская сообщила «ВМ», что намерена судиться с представителями ГАИ за неправомерные действия.

По словам врача-нарколога Владимира Васнецова, одной из причин остановить машину актрисы могли стать профилактические мероприятия, направленные на поимку нетрезвых водителей.

— Как правило, сотрудники Госавтоинспекции проводят в выходные разного рода акции, во время которых задерживают правонарушителей и граждан, севших за руль в пьяном состоянии, — отметил собеседник издания.

Однако даже в таких ситуациях, сотрудники ГИБДД обязаны разъяснить водителю причину остановки, заметил врач, иначе представитель этого ведомства нарушает закон.

— Хочу акцентировать внимание на другом. Всегда сначала водителя проверяют посредством алкотестера. Если выясняется, что гражданин трезв, но ведет себя неадекватно, то возникает подозрение на наркотическое опьянение. И только в этом случае сотрудник ДПС предлагает проехать на медицинское освидетельствование. Анализ в лаборатории подтверждает или опровергает диагноз, — пояснил он.

Врач подчеркнул, что у человека «под градусом» или при употреблении наркотиков присутствуют физические особенности, отличающие его от трезвого водителя: расширенные зрачки, трясущиеся руки, речевая бессвязность, нарушение работы вестибулярного аппарата.

СПРАВКА «ВМ»

Оксана Коростышевская играла на сценах нескольких московских театров. Также известна по ролям в фильмах «Тихие омуты», «Игра в модерн», «Вход через окно» и «Солдаты удачи».

Читайте также: «Хотеть мало»: Сябитова рассказала, как понравиться мужчине на первом свидании