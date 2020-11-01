Спрос на золото в мире упал до уровня 2009 года

Фото: pixabay.com

Спрос на золото в мире по итогам третьего квартала текущего года на фоне пандемии COVID-19 упал до минимальных значений 2009 года, пишет портал «Экономика сегодня» со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту.

По данным отчета, спрос упал на 19 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 892 тонны.

Вместе с этим в золото продолжают инвестировать: инвестиционный спрос на золото вырос на 20 процентов в третьем квартале. Сильнее всего рост заметен на рынках запада, Китая и Турции. В России инвесторы также вкладываются в золото. Как пишут «Невские новости», эксперты отмечают, что драгоценный металл пользуется популярностью у россиян из-за того, что инвестиции в золотой резерв России сегодня могут дать более высокий доход, нежели проценты по банковским вкладам.

Чем больше золота покупают в мире, тем дороже оно становится, а рост цен на драгоценный металл в свою очередь приводит к увеличению международных резервов России. Так, за прошлую неделю резервы увеличились на 4,5 миллиарда долларов и составили 589,8 миллиарда, сообщает RNS со ссылкой на Банк России.

По сообщению регуляторарост обусловлен воздействием положительной курсовой переоценки и повышением цен на золото. Как пишет «Царьград», сейчас золото находится на пике своей стоимости. За прошедший год цена на товар выросла на 25 процентов: с 1496 долларов за тройскую унцию до нынешних 1868. Подобная цена золота объясняет увеличение инвестиций в драгоценный металл и вместе с тем падение спроса на его покупку.

Читайте также: Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти