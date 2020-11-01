«Выглядите как богиня»: Наташа Королева поразила поклонников новым образом

Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева порадовала своих поклонников новой фотографией в соцсети Instagram. На снимке артистка позирует в эффектном черном платье, кожанке и сапогах металлического цвета.

В подписи под публикацией артистка также порассуждала о жизни в современном мире.

— Можно ли откладывать дела на потом? А как жить с помойкой в Интернет-пространстве? Хотим мы или нет, мы все стали поколением 2.0 — мы все в сетях. Кто-то в одних, кто-то в других, — написала Королева.

Она выразила мнение, что важно всегда оставаться женщиной — «настоящей, проявлять свои эмоции, смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния, не бояться быть без грима».

Певица добавила, что необходимо сохранять лицо, культуру общения, уважать чужие чувства и дарить любовь.

Некоторые подписчики заметили, что на опубликованном фото использовано много фотошопа. Однако другие поклонники поддержали певицу и написали множество приятных комментариев в адрес певицы: «Наташа и вам Любви Веры. Вы всегда выглядите как Богиня», «Самая классная девушка на эстраде. Дай Бог счастья вашей семье», «НАТАША! Вы-прекрасны!!!», «Фига се! Я чуть не ослепла. Красотка неземная», «Крутой образ! Столько энергетики! Супер!».

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