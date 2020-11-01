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Бывшая жена Григорьева-Апполонова снова ждет ребенка
Фото: instagram.com/Apollonov_ag

Бывшая жена Григорьева-Апполонова снова ждет ребенка

Евгения Звощик

Звезды

Бывшая жена солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова снова находится в интересном положении. Мария Зубкова родила третьего ребенка только в январе и опять сообщила о новой беременности.

На своей странице в соцсети Instagram девушка опубликовала серию фото, на которых она позирует вместе с супругом и сыновьями. На снимках виден округлившийся живот 34-летней Зубковой.

— Family. Как же я скучала по этому смайлику, — написала девушка, имея в виду смайлик беременной женщины.

Напомним, Григорьев-Апполонов и Мария прожили в браке 16 лет. В минувшем году она вновь вышла замуж — за 29-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. В январе 2020-го у пары родился малыш, мальчика назвали Александром. Также у Марии есть еще два сына от брака с Григорьевым-Апполоновым — Иван и Артемий.

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беременностьбывшая женаАндрей Григорьев-Апполонов
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