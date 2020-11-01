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Группа молодых людей напала на полицейских во Франкфурте-на-Майне
Фото: flickr.com / Sascha B.

Группа молодых людей напала на полицейских во Франкфурте-на-Майне

Виктория Родимкина

Происшествия

В немецком городе Франкфурт-на-Майне группа молодых людей напала на сотрудников полиции. Об этом сообщило издание Bild в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что ситуацию удалось взять под контроль только после прибытия подкрепления.

По данным газеты, количество напавших составляет до 800 человек. Нападение на дежурный патруль произошло на одной из торговых улиц города. Агрессивно настроенные молодые люди начали бросать в полицейских камни и бутылки.

Прибывшее подкрепление задержало девять человек, восемь из которых уже были отпущены.

Подобная ситуация во Франкфурте-на-Майне произошла в пятницу, 30 октября. Около 25 человек атаковали полицейских, когда те разнимали дерущихся мужчин. Один полицейский пострадал в результате нападения.

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нападение на сотрудников полицииГермания
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