Культурно-оздоровительный комплекс построят в поселении Марушкинское

Владимир Жидкин / Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

Представители малого и среднего бизнеса смогут 3 декабря принять участие в торгах на земельный участок в поселении Марушкинское в Новой Москве. На территории площадью 0,15 гектара победитель аукциона сможет построить культурно-оздоровительный комплекс. Начальная цена торгов превышает 800 тысяч рублей за год аренды. Объект необходимо будет построить в 2022 году.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, новый комплекс может стать местом притяжения в Марушкинском. Подобные проекты реализуются в Новой Москве.

— Здания культурных центров появятся в поселениях Московский, Кленовском, Михайлово-Ярцевском, Десеновском, Киевский, а также в Троицке, — заявил глава городского ведомства.

По его словам, крупный объект — музейное фондохранилище построят в Коммунарке. В настоящее время ведется его проектирование.

— Культурно-досуговые центры станут настоящими точками притяжения в своих поселениях. Здесь будут проходить концерты, массовые мероприятия, откроются детские кружки и творческие секции, — заключил Владимир Жидкин.

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