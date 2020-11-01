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Началось строительство второй очереди автодороги «Мамыри – Пенино – Шарапово»
Фото: prepress

Началось строительство второй очереди автодороги «Мамыри – Пенино – Шарапово»

Василиса Чернявская 

Город

Началось строительство второй очереди автодороги «Мамыри – Пенино – Шарапово». Трасса станет дублером Калужского шоссе и протянется от поселка Мосрентген в сторону Троицка. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, протяженность второго участка трассы составит два километра. Она соединит улицы Адмирала Корнилова и Николо-Хованскую. Параллельно строители ведут активные работы на первом отрезке дороги.

— В ходе работ запланировано также обновлениеулично-дорожной сети в Мосрентгене, — отметил руководитель городского ведомства.

По его словам, новая дорога позволит сократить путь от МКАД до трассы «М3 Украина – Середнево – Марьино ‒ Десна». Экономия в пути будет достигнута и за счет того, что автовладельцы минуют Калужское шоссе.

— Новая дорога фактически станет еще одним дублером Калужского шоссе, ‒ заявил Владимир Жидкин. — Оба участка введут в следующем году.

Дорога позволит улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов Новой Москвы, соединит несколько существующих и строящуюся трассу. В составе дороге возведут искусственные сооружения, среди два тоннеля и мост через реку Сосенка.

Проезжая часть дороги будет включать в себя четыре полосы движения – по две в каждую сторону. Для пешеходов строители оборудуют тротуары. Вдоль трассы установят наружное освещение и светофоры. В местах жилой застройки появятся шумозащитные экраны.

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