Иммунолог озвучил причины смерти россиян от COVID-19 в Турции

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Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов считает, что высокая смертность россиян в Турции от коронавируса зависит от множества факторов, и пока можно лишь назвать предполагаемые причины гибели пациентов. Такое мнение специалист высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Во-первых, это могли быть люди старшего поколения, которых отправили на море с внуками. Во-вторых, у умерших могли быть проблемы, связанные с хроническими заболеваниями. В-третьих, возможно, они поздно обратились к врачу и занимались самолечением. В-четвертых, отличающиеся от российских протоколы оказания помощи со стороны местных врачей. И пятая причина — неотлаженная система страховой медицины, — отметил эксперт.

Показатель того, что в Турции заразились коронавирусом 326 российских туристов и 11 из них умерли, по мнению иммунолога, достаточно высокий. Но во всем нужно разбираться, и пока относительно этих цифр, которые в процентном соотношении превышают общероссийскую смертность от COVID-19 в 1,84 процента от числа заболевших, больше вопросов, чем ответов.

Согласно данным, опубликованным на сайте coronavirus-info, по состоянию на 1 ноября 2020 года в Турции 375 367 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из них 61 112 человек болеют до сих пор. При этом 10 252 человека от болезни скончались. Ежедневный прирост числа заболевших составляет чуть больше двух тысяч человек.

По утверждению российского посла в Турции Алексея Ерхова, российские туристы не стали причиной обострения эпидситуации в Турецкой Республике. Местные власти об этом не делали никаких заявлений. Дипломат призвал наших соотечественников уважать местные законы, в том числе касающиеся поведения во время пандемии, и приобретать страховой полис перед поездкой.

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