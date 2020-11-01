Московские спасатели начали подготовку к зимнему сезону

Спасатели Тимур Бахмудов (слева) и Михаил Буховка отрабатывают оказание помощи провалившемуся под лед / Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах начали подготовку к зимнему сезону. На тренировке подразделения побывала корреспондент «Вечерней Москвы».

Местом, где в течение ближайших полутора месяцев пройдут дополнительные тренировки для столичных спасателей, выбрана поисково-спасательная станция «Строгино» — самая крупная и оснащенная учебно-материальной базой в городе.

Один из учебных этапов — имитация эвакуации утопающего с помощью телескопического спасательного комплекта (КТС) — проходит на берегу. Вокруг прибора, похожего на длинную удочку, собирается группа специалистов. Все они в гидротермокостюмах, позволяющих несколько часов находиться в воде температурой от 4 градусов тепла. Между собой эту униформу называют «рыжик» — из-за оранжевого цвета.

Спасатели делятся на пары: один исполняет роль пострадавшего, другой оказывает ему помощь.

— Длина КТС в разложенном виде — от 13 до 17 метров, — поясняет начальник поисково-спасательной станции Владимир Ерошин. — На конце — буй, помогающий устройству оставаться на плаву. В комплекте «подкова», которую терпящий бедствие надевает на себя (как пояс. — «ВМ»), после чего спасатель с берега или с катера вытягивает его в безопасную зону.

В спортивном зале в здании станции сотрудники отрабатывают на манекене навыки оказания первой помощи — сердечно-легочной реанимации, накладывания повязок, остановки кровотечения. Мало вытащить утопающего из воды, часто нужно привести его в чувство, а порой и вернуть к жизни.

— Зимой чаще всего спасаем рыбаков, которые выходят на лед, несмотря на запреты, — говорит Владимир Ерошин. — В наши обязанности также входит проведение профилактических бесед — рассказываем им о средствах спасения, напоминаем об опасности. Но, к сожалению, не все прислушиваются к нашим предупреждениям.

Мне предлагают принять участие в отработке одной из ситуаций — имитации спасения при помощи устройства спасения из ледяной полыньи.

Сняв верхнюю одежду, надеваю гидрокостюм, и вместе со спасателями Владимиром Ерошиным и Николаем Кузиевым отправляемся в путь на катере. Во время тренировки учитываются показатели группы. Например, норматив прибытия на любую точку в зоне ответственности станции — не более пяти минут.

Наконец на большом расстоянии от берега катер останавливается. С позволения специалистов я прыгаю в воду. Холод почти не ощущается, и костюм держит на воде. Наверное, так чувствуют себя космонавты в невесомости. Когда оказываюсь на расстоянии метров восемь от катера, спасатели спускают в воду устройство, похожее на надувной трап. Владимир Ерошин плывет ко мне, обхватывает за плечи и подталкивает к устройству.

Взобравшись на него с помощью спасателя, ползу по-пластунски к борту катера. Спасена! Возвращаемся на берег. Ярослав Черногоров, начальник станции «Серебряный Бор», показывает поисково-спасательное оборудование. С этого года как штатное средство поиска пострадавших сотрудники службы используют квадрокоптеры.

— Техника очень помогает, но управляет ей человек, — замечает специалист. — Голова на плечах у спасателя и его подготовка — самое главное.

В осенне-зимний период на водных объектах столицы дежурят более 70 специалистов. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах рассказывают москвичами о правилах безопасного поведения, способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим и раздают памятки. За два осенних месяца спасатели провели более 15 тысяч профилактических бесед. Кроме того, сотрудники проверяют состояние информационных щитов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

11 случаев спасения на воде и на льду было выполнено на территории столицы в течение зимы 2019–2020 годов. В декабре спасатели помогли двум утопающим, в январе — шести, а в феврале — трем.

400 — примерное количество специалистов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

24 поисково-спасательные станции расположены на водоемах столицы. Они и водолазные отряды составляют основу МГПСС на воде.

12 километров береговой линии входит в зону ответственности поисково-спасательной станции «Строгино».

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