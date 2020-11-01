Шестнадцать рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В столичных аэропортах отметили и задержали 16 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что во Внукове задержался один рейс и еще четыре были отменены. В аэропорту Домодедово отметили 6 рейсов. Кроме, того сообщается, что в Шереметьево задержали 3 рейса и отменены 2.

Данные о рейсах в режиме реального времени доступны на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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