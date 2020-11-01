Двоих человек разыскивают после пожара на нефтешахте в Коми

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После пожара на нефтешахте в Республике Коми спасатели разыскивают двоих человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского управления МЧС в воскресенье, 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в блоке № 1 НШУ «Яреганефть» МОГО «Ухта» произошло возгорание. На опасном участке находились 82 человека.

— По оперативной информации, местонахождение двух человек устанавливается. Остальные выведены на поверхность, — говорится в сообщении.

На сайте ГСУ СК РФ по Республике Коми уточнили, что по факту случившегося будет проведена доследственная проверка.

— В настоящее время на месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

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