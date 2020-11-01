Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 69

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Число жертв при землетрясении в Турции увеличилось до 69. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики в воскресенье, 1 ноября.

Ранее сообщалось о 64 погибших и 949 пострадавших в результате случившегося.

— По последним данным, в результате землетрясения погибли 69 человек, — передает сообщение РИА Новости.

В пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена. В Турции есть погибшие и пострадавшие, разрушены здания.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

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