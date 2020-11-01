Астролог дала прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака
Известный астролог Василиса Володина на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, чего ждать в ноябре всем знакам зодиака.
Так, Овны в середине месяца смогут решить сложную задачу октября — взвесить усилия и отдачу от этих усилий. Итог будет неприятным, но полезным.⠀
Для Тельцов ноябрь будет важным месяцем, особенно его последняя декада. Придется внести свою лепту в общее дело, ничего не прося взамен. Возможен конфликт с партнерами, поэтому нельзя расслабляться.⠀
Для Близнецов пришло время открывать чужие секреты и одновременно получше прятать свои. Нужно не промахнуться с прямотой и откровенностью.⠀
Ракам в ноябре следует в любой ситуации выбирать личное в противовес публичному. Встреча — с глазу на глаз, лечение — персональное. Принятие решений не коллегиальное, а индивидуальное.
В Львов ноябрь, с одной стороны, вдохнет настроение, с другой — покажет, что вокруг есть люди, которые относятся к ним без должного уважения.
Девам не стоит скромничать в ноябре. По словам астролога, жизнь довольно грубым пинком может выгнать Дев на свет из тени, где они предпочитали бы отсидеться.
В дом к Весам в ноябре могут заглянуть события большой общественной значимости. Поэтому требуются осторожность и расторопность.⠀
Скорпионам стоит ждать важных знакомств. В их жизни может появиться человек, от которого будет многое зависеть в будущем.
Для Стрельцов ноябрь будет одним из самых важных месяцев. Они могут серьезно обогатиться финансово.
Козерогам не нужно грустить в ноябре, так как именно сейчас у них в жизни происходит что-то важное.
Водолеев ждут новые успешные проекты. В середине ноября они завершат «зачистку» своих контактов и устаревших знаний.
Рыбы в ноябре поймут, что друзья — это прекрасно, особенно, когда они могут стать влиятельными покровителями.
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