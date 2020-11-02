Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии

Майя Санду является лидером в голосовании / Фото: instagram.com/maia.sandu/

Бывший премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента страны. Она набрала 35,42 процента голосов после обработки 99,02 процента протоколов с избирательных участков. Об этом сообщает ЦИК в понедельник, 2 ноября.

Действующий президент республики Игорь Додон набрал 33,16 процента голосов.

Уточняется, что ЦИК уже обработал все протоколы с участков внутри страны, осталось дождаться результатов голосования в Соединенных Штатах и Канаде, передает РИА Новости.

Кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый набрал 16,98 процента голосов избирателей, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванов — 6,59 процента. Лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе получил 3,25 процента голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01 процента, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу – 1,39 процента, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19 процента.

В Молдавии в воскресенье, 1 ноября, прошли президентские выборы, главу страны выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

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