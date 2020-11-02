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Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Украина могла повысить уровень жизни своих граждан, если бы в свое время поддержала хорошие отношения с Россией и Европой. Однако этот шанс Киев упустил, считает член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя высказывания в Верховной раде.

Ранее глава комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что сделать из Украины Францию не получится «при жизни следующего поколения». Депутат выразил мнение, что Киеву придется потратить минимум 40 лет, чтобы догнать хотя бы Варшаву по уровню ВВП на душу населения. При этом сверхзадачей для властей должен быть выход на равные позиции с Белоруссией или Россией.

В свою очередь Пушков отметил, что у Украины была возможность улучшить благосостояние, но она ей не воспользовалась.

— Шанс у Украины на повышение уровня жизни был — в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой… Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила, — написал сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Член СФ уточнил, что с 2011-го по 2013 год Украина показывала «приличные» темпы экономического роста, поскольку ладила с РФ и европейскими странами. Более того, украинский ВВП приблизился тогда к 200 миллиардам долларов, напомнил сенатор.

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Сенатор Алексей ПушковУкраинаМайдан
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