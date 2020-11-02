Зеленский обвинил «темные силы» в попытках устроить контрреволюцию на Украине

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

На Украине готовится контрреволюция, но власти ее не допустят. С таким заявлением украинский лидер Владимир Зеленский обратился к международному сообществу в своей статье для Financial Times.

По словам политика, против текущего руководства Украины идет кампания, направленная на подрыв верховенства закона и обнуление успехов в борьбе с коррупцией, а также на ослабление общества и экономики. В качестве примера президент обращает внимание на решение Конституционного суда об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции», которое привело к обострению политической обстановки в стране.

Как утверждает Зеленский, к числу недоброжелателей относится «коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов». По мнению главы государства, они выступают против работы антикоррупционных институтов, не желают интеграции в ЕС и НАТО, отвергают сотрудничество Киева с МВФ и, подчеркивает политик, не хотят равноценных возможностей для украинцев.

— Будучи президентом Украины, я никогда не позволю темным силам добиться успеха в их попытках осуществить контрреволюцию, — обещает Зеленский.

Он заверил зарубежных партнеров страны, что справится с этой задачей, и призвал поддержать действующие украинские власти.

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