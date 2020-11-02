Мировые цены на нефть упали более чем на три процента

Фото: pixabay.com

В понедельник утром, 2 ноября, мировые цены на нефть резко падают, следует из данных торгов.

После восьми утра январские фьючерсы на сырье марки Brent дешевели на 3,29 процента — до 36,39 доллара за баррель. В это же время фьючерсы WTI с поставкой в декабре снижались на 3,72 процента — до 34,46 доллара за баррель.

Ранее также стало известно, что спрос на золото в мире упал до минимальных значений 2009 года, хотя инвестиционный спрос на драгоценный металл вырос на 20 процентов в третьем квартале этого года.

Читайте также: Аналитик назвал перспективную валюту для сбережений в ноябре