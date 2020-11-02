«Редкие минуты отдыха»: Иван Ургант показал снимки дочерей 

Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий Иван Ургант оказался с семьей на побережье Финского залива. Снимки с отдыха артист показал в Instagram-аккаунте в воскресенье, 1 ноября.

Семья телеведущего остановилась на территории медицинской клиники, окна которой выходят на побережье залива. Ургант поделился с подписчиками целой серией фотографией, в числе которых кадры с дочерьми.

Старшую — Нину — артист показал в локации осеннего леса. А младшую дочь, которую зовут Валерия, запечатлел за учебой. Девочка сидела за столом с ручкой и тетрадкой.

— Редкие минуты отдыха шоумена и телеведущего Ивана Урганта (31 год, «Ёлки 3», «Трое и снежинка», «Спасибо, что живой») с семьёй на побережье Финского залива, — иронично написал телеведущий.

Ранее Иван Ургант сравнил третью волну коронавируса с фильмом режиссера Никиты Михалкова.

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