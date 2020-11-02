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«То ли бабушка, то ли мама»: Поплавская опубликовала трогательное фото с внуком
Фото: instagram.com/the_yana_poplavskaya

«То ли бабушка, то ли мама»: Поплавская опубликовала трогательное фото с внуком

Вероника Кузьминова

Звезды

Внука российской актрисы Яны Поплавской покрестили в Знаменском монастыре Москвы. Об этом рассказала артистка в Instagram-аккаунте.

Малышу недавно исполнилось три месяца. Его родители — сын актрисы Клим и его супруга Евгения. Мальчик родился весом в почти четыре килограмма. Его назвали Иларием.

— Счастливый, Светлый День! Крестины нашего малыша. Покрестили Илария в Знаменском Монастыре, — написала Поплавская.

Подписчики поздравили актрису.

— «Какое имя красивое - Иларий!», «Поздравляю, Яна! То ли бабушка, то ли мама! Прекрасно смотритесь!», «Счастье какое! поздравляю!» — написали они под фото.

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внукЯна Поплавскаяактриса
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