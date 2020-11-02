Музеи Москвы пригласили детей поучаствовать в акции «Ночь искусств»

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Россия, Москва, улица Олеко Дундича, 39к2 Карта всех событий

Музеи и культурные центры столицы подготовили к ежегодной акции «Ночь искусств» специальную онлайн-программу для детей.

Юные москвичи смогут попасть на бесплатные экскурсии, послушать познавательные лекции, а также поучаствовать в творческих мастер-классах и увидеть театральные постановки.

В социальных сетях и YouTube-каналах культурного центра «Фили-Давыдково» разместят мини-спектакль театра «Чайка». Юные зрители увидят постановку по мотивам стихотворения Бориса Заходера «Буква Я», а также сцену из спектакля «Снежная королева».

Кроме того, культурный центр «Доброволец» подготовил музыкальные концерты, виртуальные экскурсии и творческие мастер-классы.

Дарвиновский музей 3 ноября проведет мастер-класс «Дюймовочка Андерсена», участники которого смогут создать фигурку героини любимой сказки.

Виртуальную экскурсию по залам Государственного музея имени А.С. Пушкина дети вместе с родителями смогут «посетить» в 19:00 на официальном сайте музея.

Программы в рамках акции также подготовили музей-усадьба «Кусково» и Биологический музей имени К.А. Тимирязева, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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