Музеи Москвы пригласили детей поучаствовать в акции «Ночь искусств»
Музеи и культурные центры столицы подготовили к ежегодной акции «Ночь искусств» специальную онлайн-программу для детей.
Юные москвичи смогут попасть на бесплатные экскурсии, послушать познавательные лекции, а также поучаствовать в творческих мастер-классах и увидеть театральные постановки.
В социальных сетях и YouTube-каналах культурного центра «Фили-Давыдково» разместят мини-спектакль театра «Чайка». Юные зрители увидят постановку по мотивам стихотворения Бориса Заходера «Буква Я», а также сцену из спектакля «Снежная королева».
Кроме того, культурный центр «Доброволец» подготовил музыкальные концерты, виртуальные экскурсии и творческие мастер-классы.
Дарвиновский музей 3 ноября проведет мастер-класс «Дюймовочка Андерсена», участники которого смогут создать фигурку героини любимой сказки.
Виртуальную экскурсию по залам Государственного музея имени А.С. Пушкина дети вместе с родителями смогут «посетить» в 19:00 на официальном сайте музея.
Программы в рамках акции также подготовили музей-усадьба «Кусково» и Биологический музей имени К.А. Тимирязева, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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