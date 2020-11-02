Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский вернулся в телеигру после скандала

Фото: instagram.com/skipa_pro

Оснований для отстранения от игры «Что? Где? Когда?» знатока Михаила Скипского, которого обвинили в домогательствах, нет. Об этом заявила генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко.

Скипский принял участие в игре на Первом канале в воскресенье, 1 ноября, впервые за три месяца.

Стеценко обратилась к людям, которые выступают за отстранение Скипского от игры. Она спросила, как хотят жить в стране — «по закону или по понятиям».

— Я предлагаю все-таки жить по закону. Поэтому я считаю, что Миша прекрасно играл, я считаю, что все играли прекрасно. И я считаю, что команда преодолела очень большую трудность, из которой она вышла с честью, — цитирует Стеценко РИА Новости.

Ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина сообщила в соцсетях, что Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет. По ее словам, тогда она была его ученицей. Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров не поверил ее словам и заявил, что люди пытаются пиариться на имени Скипского. Позже стало известно, что Скипский ушел из комиссии по работе с детьми по собственному желанию.

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