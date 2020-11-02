Рекордное число сделок на новостройки с привлечением эскроу оформили в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице оформили рекордное количество сделок на новостройки с привлечением эскроу. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра в понедельник, 2 ноября.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в городе в сентябре было оформлено более 5,2 тысячи договоров участия в долевом строительстве с использованием эскроу. Этот показатель более чем в два раза превысил число сделок предыдущего месяца.

— В сентябре объем зарегистрированных столичным Росреестром договоров на первичном рынке недвижимости с привлечением эскроу-счетов стал рекордным за все время работы застройщиков по новой схеме проектного финансирования в строительстве, — сказал глава ведомства.

Он отметил, что прежний рекорд принадлежал марту, когда зарегистрировали 3,2 тысячи договоров.

В 2020 году в Москве зарегистрировано 23,8 тысячи сделок с использованием эскроу-счетов. Это более 30 процентов от числа всех договоров долевого участия на первичном рынке недвижимости.

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