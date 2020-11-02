Более 48 миллионов человек привились от гриппа в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

От гриппа в России привились уже 48,41 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что среди привитых от гриппа —13,93 миллиона детей.

— За счет средств работодателей привито 1,1 миллиона человек, — уточнили в ведомстве.

Добавляется, что в российские регионы поставили более 57 миллионов доз вакцины от гриппа, что составляет 75,8 процента от заключенных государственных контрактов, передает РИА Новости.

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