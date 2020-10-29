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Эпидемиолог сравнила реакцию иммунитета при гриппе и коронавирусе
Фото: flickr.com/NIAID

Эпидемиолог сравнила реакцию иммунитета при гриппе и коронавирусе

Захар Чайченко

Здоровье

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная завила, что коронавирусная инфекция быстрее проникает в глубь легких человека, чем грипп. В связи с этим иммунитет не успевает ответить вовремя на заболевание и включается в работу немного позже.

— При ковиде выработка интерферона нередко происходит отсроченно, ближе к началу второй недели. Это ведет к запоздалому ответу иммунной системы, когда вирус размножился не только в верхних отделах дыхательных путей, но и проник уже в нижние отделы, — сообщила Пшеничная.

По ее словам, когда вирус проникает в нижние отделы легких, происходит запуск синтеза интерферона, что в большинстве случаев приводит к искаженному ответу иммунной системы — выбросу большого количества медиаторов воспаления, патологической активации макрофагов и развитию цитокинового шторма, передает РИА Новости.

Кроме того, Пшеничная добавила, что по причине запоздалого иммунного ответа происходит тяжелое поражение легких и повреждается внутренний слой кровеносных сосудов, что может спровоцировать тромбообразование.

В заключение профессор рассказала о том, что коронавирус у всех пациентов проходит по-разному: у некоторых больных он протекает с нормальной температурой или ее кратковременным подъемом в течение одного-двух дней, у ряда пациентов катаральные симптомы появляются сразу, у других болезнь проявляется общей слабостью, болями в мышцах, с добавлением кашля или одышки на второй неделе.

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